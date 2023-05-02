Belle Meade
Tuesday duplicate bridge
N/S 1. Barbara Ewing and Judy Mills, 2. Hilda Paderich and Dick Piper; E/W 1. Eleanor Carraher and Aad Burghouwt, 2. Pauline Hill and Joyce Hunt
Thursday duplicate bridge
1. Vern Greenfield and Nancy Nielsen, 2. Sandy Gieryn and Diane Daniels, 3. Pauline Hill and Mary Hauck
Friday duplicate bridge
1. Eleanor Carraher and Faye Wink, 2. Hilda Paderich and Vern Greenfield, 3. Shirley Foushee and Al Ashdown
Bridge at the Village
Monday, April 24
1. Diane Wood and Ken Mack, 2. Mac Doubles and Lynn Massey
Pine Crest Bridge
Thursday, April 27
N/S 1. Pat Groseth and Carol Alexander, 2. Marilyn Erickson and Barb Johnson, 3. Lois Bierer and Sandy Race, 4. Doris Jacobsen and Trudi Burke, 5. Annette Milligan and Ruth Isenburg; E/W 1. Bonnie Root and MaryBeth Thomas, 2. Terry Cantele and Jan Baumiester, 3. Ellie Ray and Yvonne Chempinski, 4. Patti Molloy and Betty Rossi, 5. Tom Race and Joyce Johnson
Sandhills Bridge Center
Thursday, April 20
1. Lin Hutaff and John Unbewust, 2. Jeffrey Chulay and Marianne Chulay, 3. Richard Leuth and Barbara Leuth, 4. Jane Wilkinson and Barbara Golla, 5. Christopher Brown and Dale Simpson, 6. Larry Wohlford and Mary Sutton, 7. Betty Austin and Arnold Lipson, 8. Elizabeth Rainoff and Lefreda Williams, 9. Jean Funderburg and William Clemons
Saturday, April 22
1. John Brubaker and Ann Thomasson, 2. Susan Bowness and Steven Hamburg, 3. Jean Weiler and Patricia Beranek, 4. Arnold Lipson and Walter Stohler Jr., 5. Patricia Blank and Brian Scott, 6. Elizabeth Rainoff and Aad Burghouwt, 7. William Dressing and George Wirtz, 8. Alice Bane and Nancy Parker, 9. Susan Leary and Carol Barbee, 10. Elizabeth Armstrong and James Blank, 11. Philip Deturk and Harald Steltzer, 12-Tied. Berry Craven and Robert McNally, with Sarah Hargrove and Brenda Sullivan
Monday, April 24
N/S 1. Richard Venditti and Peter Goldberg, 2. Berry Craven and Susan Leary, 3. Dora Pealer and Grant Pealer; E/W 1-Tied. Lynn Connolly and William Seidensticker, with Jim Gentz and John Brubaker
Tuesday, April 25
N/S 1. Susan Lapato and Sally Felton, 2. Alverna Plourde and Dale Simpson; E/W 1. Richard Walsh and Betty Austin; 2. Barbara Leuth and Richard Leuth, 3. Robert Kinsman and Tony Montgomery
Wednesday, April 26
N/S 1. Harriet McCollum and Millicent Moats, 2. Bruce Connors and Gale Thomas-Goodman, 3. Barbara Goldberg and Peter Goldberg, 4. Sarah Hargrove and Susan Bowness; E/W 1. Janie Moser and Walter Stohler Jr., 2. Brian Scott and William Seidensticker, 3. Lynn Berkebile and David Berkebile
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